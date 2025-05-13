شكرا لقرائتكم خبر عن أولى أفواج حج القرعة تغادر إلى الأراضي المقدسة.. ومبادرة لتعظيم زيارة المسجد النبوي والان مع تفاصيل الخبر

تستعد أولى أفواج حج القرعة لمغادرة الأراضي المصرية متجهة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، في أجواء يسودها الخشوع والتنظيم.

وقد استعدت بعثة الحج المصرية مبكرًا لضمان راحة الحجاج، حيث وفّرت لهم فنادق قريبة من الحرمين الشريفين ومخيمات متميزة في المشاعر المقدسة، بهدف تقديم تجربة حج آمنة وميسّرة.

وفي السياق ذاته، أطلقت وكالة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مبادرة نوعية بعنوان "الاصطفاء في تعظيم مسجد المصطفى"، ضمن خطتها التشغيلية لموسم الحج، والتي تهدف إلى إثراء تجربة ضيوف الرحمن وغرس الآداب الشرعية المتعلقة بزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه المبادرة تأتي لترسيخ مكانة المسجد النبوي في وجدان المسلمين، والتأكيد على أهمية الالتزام بالآداب الشرعية أثناء الزيارة، بما يعزز من الأجواء الروحانية في رحاب المسجد.

وتتضمن المبادرة عشرة مسارات إثرائية، تركز على الجوانب العلمية والدينية، من خلال لقاءات علمية، وحوارات فكرية، وبرامج توعوية تتناول آداب زيارة الروضة الشريفة، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، إلى جانب التعريف بالمعالم الإسلامية داخل المسجد. وتسعى المبادرة لتحقيق تطلعات القيادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين، ونشر القيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح.



