شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: رصد صاروخ ثان أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها قبل قليل، برصد صاروخ ثان أطلق من اليمن باتجاه دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودوت صافرات الانذار فى مستوطنات غلاف غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلن فى وقت سابق، عن اعتراض الدفاعات الجوية، صاروخا أطلق من اليمن، مؤكدين تفعيل الإنذارات فى عدة مناطق بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد قال قبل قليل، أن دولته تعمل حاليا على استعادة محتجزين إضافيين من قطاع غزة.