شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: سنفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، حال عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إن العقوبات على روسيا قد تشمل الخدمات المالية والنفط والغاز.