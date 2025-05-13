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ماكرون: سنفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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ماكرون: سنفرض عقوبات جديدة على روسيا حال عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 13 مايو 2025 09:44 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، حال عدم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إن العقوبات على روسيا قد تشمل الخدمات المالية والنفط والغاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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