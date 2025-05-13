شكرا لقرائتكم خبر عن رهانك خسران.. مشروع تخرج لطلاب إعلام للتوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم عدد من طلاب كلية إعلام CIC، مشروع تخرج عبارة عن حملة توعوية "زى الماريونيت"، وهدفها التوعية بمخاطر المراهنات الإلكترونية المنتشرة بشكل كبير وسط الشباب، وبتسبب لهم مشاكل مالية ونفسية واجتماعية من غير ما يحسّوا.

وقال الطلاب، إن حملة "زى الماريونيت" تستهدف الوقوف على المواقع وتطبيقات المراهنات التى تستغل الجمهور بأساليب خادعة، مثل الإعلانات المبهرة والوعود الكاذبة بالربح السريع، الفكرة بتبدأ بمبلغ صغير، إلى أن يشارك المواطن بمبالغ كبيرة حتى يصل إلى خسارة أموالى ومن هنا جاءت فكرة الحملة وشعارها "رهانك خسران"