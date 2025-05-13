شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة يلتقى رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"سيرجي دانكفيرت" رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك علي هامش اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية للتعاون الفني والاقتصادي والتجاري والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو، حيث حضر اللقاء ياسر مصطفي الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بموسكو، والدكتور إسلام أبو العلا مشرف وحدة الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة النباتية وشهادات الصحة النباتية الإلكترونية، كذلك تم بحث موقف مسودة مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي والتفتيش علي النقاط الحدودية بين الجانبين.

ووجه الصياد في بداية اللقاء، التحية للجانب الروسي والتهنئة بعيد النصر، مؤكدا علي توجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعزيز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ورفع مستوي العلاقات الثنائية.

وأشار الصياد إلى مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالحجر البيطري والحجر الزراعي، حيث تم التأكيد علي أهمية الانتهاء من ملفات تسجيل الشركات المصرية لدي الجانب الروسي لتصدير الأسماك والأجبان والأعلاف من مصر الي روسيا.

وقدم الصياد الشكر للجانب الروسي علي الجهد المبذول مؤخرا لتسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية الي جمهورية روسيا الاتحادية وضمان نفاذها للسوق الروسي في أسرع وقت ممكن من خلال التحقق من شهادات الصحة النباتية الكرتونيا عبر موقع الحجر الزراعي المصري.

ومن ناحيته، أكد "دانكفرت" علي قيامه بالتوجيه بإنهاء هذه الملفات، مشيرا إلي الإمكانية الكبيرة أمام مصر لتصدير الأسماك إلي جمهورية روسيا الاتحادية بديلا عن مصادر أخري بعيدة مما يزيد التكلفة، كما أكد علي الفرص الكبيرة أمام مصر لتصدير الفاكهة والخضر الطازجة إلي روسيا، حيث دعا الجانب المصري الي بحث تعزيز حجم تلك الصادرات في ظل الطلب المتزايد بالسوق الروسي.

كما أشاد بمجهودات مكتب التمثيل التجاري المصري بموسكو لحل أية أمور عالقة بين الجانبين في مختلف المجالات، كما وجه الدعوة للجانب المصري، لإرسال وفدا من الخبراء لدراسة النظم الإلكترونية في مجالي الصحة النباتية والرقابة البيطرية و بحث كيفية الاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.

ويذكر أن جمهورية روسيا الاتحادية قد احتلت الترتيب الأول في حجم الصادرات الزراعية المصرية خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تم تصدير ما يزيد عن 261577 طنا من الموالح، و252058 طنا من البطاطس، ويتم شحن كميات أخري بالإضافة إلي بدء المواسم التصديرية المختلفة، ومنها موسم العنب.