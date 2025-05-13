شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الدولة تسعى لتوطين صناعات جديدة وزيادة فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تقدم كافة التسهيلات للشركات الأجنبية لجذب الاستثمارات، من خلال إنشاء المصانع وتوفير الخدمات اللوجستية والحصول على التراخيص.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة "الحياة": "الدولة تحرص من خلال تلك الخطوات، على توطين صناعات جديدة، وتزيد من فرص العمل، وتوفر احتياجات السوق المحلي من الصناعات ذات الأولوية وزيادة الصادرات".

وتابع: "نوفر كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء هذه المصانع في أقرب وقت ممكن، والمصنع الذي تم افتتاحه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أكبر دليل على ذلك".