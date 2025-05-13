شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نشاط الرياح اليوم لا يصل للعاصفة ونبدأ موجة حارة جديدة الجمعة القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الارصاد الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة التى ظهرت خلال اليوم لم تصل لحد العاصمة فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن سرعة الرياح وصلت لـ40 كيلو متر فى بعض المحافظات وتدريجيا بدأ الانحصار بمجرد دخول الكتل الهوائية الشمالية.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن الرياح والاتربة انحصرت بمجرد دخول الكتل الهوائية وفى القاهرة الكبرى بدأت تقل وغدا الاربعاء سيكون هناك استقرار فى الاحوال الجوية وقيم درجات الحرارة ستكون أقل من اليوم ومتوقع غدا تكون الحرارة 31 درجة.

وتابع: "تعود غدا أجواء ربيعية حارة فى النهار والاستقرار يستمر اليوم الخميس ونبدأ موجة جديدة حارة يوم الجمعة والذروة يوم السبت والعظمى ستتجاوز الـ39 وتستمر حتى نهاية الأحد وستكون 3 أيام أجواء شديدة الحرارة".