شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف المستشفى الأوروبى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة، قبل قليل، المستشفى الأوروبى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، قد قال قبل قليل، أن دولته تعمل حاليا على استعادة محتجزين إضافيين من قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن نتنياهو، سيعقد مشاورات أمنية مساء اليوم حول توسيع الحرب فى غزة.