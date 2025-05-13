شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات فى الخليج 365 وصوت الأمة بفوز الشاذلى بعضوية مجلس نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الصحفيون في ”الخليج 365”، و"صوت الأمة " بنجاح الزميل محمد السيد الشاذلي في انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت مؤخرا، حيث احتشد الزملاء داخل صالة التحرير في أجواء عكست حالة من البهجة والود، واستقبلوا الزميل الفائز بعضوية النقابة بالزغاريد والتصفيق وعبروا عن سعادتهم بنجاحه.

وحرصت القيادات التحريرية باليوم السابع على مشاركة الزملاء احتفالهم بفوز الزميل محمد السيد الشاذلى، حيث شارك في الاحتفال، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، وعبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي.

ومن جانبه، أعرب أكرم القصاص عن سعادته بالمشاركة الإيجابية للزملاء في ”الخليج 365” خلال العملية الانتخابية، حيث اعتبر أن وجودهم كان لافتا، ودعا لاستمرار هذه الروح بين الزملاء، بينما أكدت علا الشافعي على سعادتها بفوز الزميل محمد السيد الشاذلى.

ووجه محمد السيد الشاذلي التحية لزملائه خلال كلمته على مشاركتهم الإيجابية في العملية الانتخابية، ودعا الزملاء للعمل سويا من أجل إنجاح جهود النقابة لتلبية مطالب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كما تعهد بالسعى لتنفيذ برنامجه الانتخابي وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة بشكل دائم بينه وبين الزملاء الصحفيين.



الزميل شادى أبو الحسن والزميل محمد السيد



الزميل محمد السيد الشاذلى



الزميل محمد السيد والزميل إبراهيم قاسم



الزميل محمد السيد والكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع



الزميل محمد السيد والكاتبة الصحفية علا الشافعى



الزميل محمد السيد وسط الزملاء فى الخليج 365



الزميل محمد السيد وهبة الشافعى وحنان طلعت



الزميل محمد السيد يتوسط الزملاء فى الخليج 365



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة الصحفية علا الشافعى والزميل محمد السيد



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم والزملاء محمد السيد ومحمد خطاب وسهام الباشا



الكاتبة الصحفية علا الشافعى والزملاء محمود ياسين ومحمد السيد



الكاتبة الصحفية علا الشافعى والزميل عرفة الضبع والزميل محمد السيد



تكريم الزميل محمد السيد (2)



تكريم الزميل محمد السيد



حفل التكريم