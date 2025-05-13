شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: الساعات القادمة تشهد تحسنا للطقس فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وكانت التحذيرات أن سرعة الرياح ستصل إلى 40 كيلو متر فى بعض الأماكن، وذلك سيؤدى إلى وجود الأتربة والرمال المثارة، والتي ستؤثر بالتبعية على الرؤية الأفقية.

وأضافت عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج اليوم، والذى يذاع على فضائية DMC، أنه فى الساعات القادمة ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية التأثير، وستبدأ الحالة فى التحسن فى الأماكن الساحلية ومحافظات الوجه البحرى، وخلال الساعات القادمة الحالة الجوية ستتحسن فى القاهرة الكبرى، والاتربة والرمال المثارة ستكون موجودة فى مدن القناة ومناطق في سيناء.

وأوضحت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع غدا الأربعاء، ستتلاشى الأتربة والرمال المثارة من أغلب المحافظات، وستكون موجودة فقط فى شمال محافظة البحر الأحمر، ومناطق فى سيناء.