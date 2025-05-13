شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. رابطة ضباط معلومات الطيران تنظم احتفالية اليوم العالمى لمعلومات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

قال الكابتن محمد ياسر رئيس رابطة معلومات الطيران، إن العالم كله يحتفل بالدور الفعال لضباط معلومات الطيران فى الحفاظ على أمن وسلامة الطيران من حيث توفير المعلومات الدقيقة والصحيحة للطيار وشركات الطيران وجميع العاملين بالملاحة الجوية.

وأضاف الكابتن سامح سمير كبير ضباط معلومات الطيران وكبير مفتشى الملاحة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى، خلال تصريحات خاصة قبل قليل، أن معلومات الطيران هى الشريان الذى تتدفق منه المعلومات التى لن تستطيع طائرة أن تتحرك أو تطير دون هذه المعلومات، فهى عصب الطيران التى تجعل من سماء مصر الملاذ الآمن للطيران العالمى، مشيرًا إلى أن مصر لديها مجموعة من أعلى الكفاءات فى هذا المجال على مستوى العالم.

من جانبه أوضح الكابتن أحمد سامى مدير عام الخرائط الملاحية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، أن الاحتفال باليوم العالمى لمعلومات الطيران، يبرز الدور الفعال لضباط معلومات الطيران المتخصصين فى تصميم الطرق الجوية الآمنة، التى تطير فيها الطائرات كما تقوم بتصميم جميع خرائط المطارات وخرائط الإقلاع والهبوط التى بدونها لن تستطيع الطائرة الإقلاع أو الهبوط مؤكدا أن الدولة المصرية لديها نخبة متخصصة من مصممى الخرائط الملاحية التى نفخر بهم أمام العالم كله.



وأضاف وتضم رابطة معلومات الطيران 150 ضابط معلومات يمثلون المعنى الحقيقى للندرة حيث يقومون بالعمل بجميع مطارات مصر الدولية ومعظم المطارات المحلية، حيث تضم الرابطة نخبة من ضباط معلومات الطيران العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية التابعة للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى شركات وزارة الطيران المدني.

من جانبه أوضح الكابتن محمود أبو العلا ضابط معلومات طيران أن ضباط معلومات الطيران فى مصر يقومون بدور هام فى تأمين سلامة الحركة الجوية وأنهم دائما على أتم الاستعداد للقيام بمهامهم الوظيفيه باعلى معدلات الكفاءة خصوصا وأن موقع مصر الجغرافى يلعب دورا هاما كونه الممر الأمثل للرحلات القادمة من أوربا إلى آسيا أو من الخليج إلى إفريقيا الأمر الذى جعل مصر مقصدا هاما لكافة شركات الطيران العاملة با المنطقة مضيفا أن دور ضابط معلومات الطيران ذات ذات أهمية كبرى حيث هو المنوط به وضع خريطة الرحلة من الإقلاع من وجهتها وصولا إلى نقطة وصولها بكافة التفاصيل والمعلومات عبر دليل طيران علمى قائم على المعلومات يعد كمرجعيّة للتواصل مع كافة الجهات الخاصة بقطاع الطيران سواء مطارات الإقلاع النقاط العبور والمرور وصولا إلى مطار الوصول .

يذكر أن رابطة ضباط معلومات الطيران المصريين هى منظمة غير ربحية تأسست فى بداية القرن العشرين لتكون منصه كبرى لجميع ضباط معلومات الطيران وجميع الخبراء بإدارة معلومات الطيران، وهدفها هو تعزيز تبادل المعرفه وتطوير معايير العمل، وتحسين جودة معلومات الطيران، كما تهتم الرابطة بالنواحى الاجتماعية والثقافية والرياضية التى من شأنها رفع المستوى العلمى والصحى والثقافى لجميع ضباط معلومات الطيران فى مصر.