شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد انتخابات سنودس النيل الإنجيلى والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الجلسة العامة للدورة الـ135 لسنودس النيل الإنجيلي، والتي عُقدت بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، حيث تابع سير العملية الانتخابية للمجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية، وهنأ القيادات المنتخبة عقب إعلان النتائج.

وأسفرت الانتخابات عن تشكيل قيادي جديد، حيث فاز القس موسى إقلاديوس برئاسة سنودس النيل الإنجيلي، وجاء القس رزق الله نوح نائبًا للرئيس، والقس تامر سعيد سكرتيرًا ثانيًا، والقس أشرف جميل سكرتيرًا ثالثًا. كما تم انتخاب الدكتور القس جورج شاكر رئيسًا لمجلس شؤون القسوس، والشيخ هاني صبحي رئيسًا لهيئة الأوقاف، والقس صموئيل عادل رئيسًا لمجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس عصام عطية رئيسًا لمجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية، والقس إيهاب طلعت رئيسًا لمجلس التربية المسيحية، والقس رزق صدقي نائبًا لرئيس الإدارة المالية.

وفي كلمته خلال الجلسة، هنّأ الدكتور القس أندريه زكي القيادات المنتخبة قائلًا: "أهنئ من أعماق قلبي القيادات المنتَخَبة، وأصلي أن يرافقكم الرب في خدمتكم، ويبارك عملنا في بناء كنيسة فعالة ومؤثرة، تساهم في خدمة المجتمع المصري وتعزيز قيم المحبة والسلام".

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية على أهمية المرحلة المقبلة في مسيرة الكنيسة الإنجيلية المشيخية، مشيدًا بنزاهة الانتخابات وشفافيتها، ومثمنًا روح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء السنودس، مشددًا على أن خدمة الكنيسة لا تنفصل عن خدمة الوطن، وأن الشهادة الحقيقية للكنيسة تنبع من تأثيرها الإيجابي والملموس في المجتمع.