شكرا لقرائتكم خبر عن غزة العنوان الأكثر حضورا على أجندة الجولة الخليجية لترامب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، تزامنا مع زيارة ترامب.. المتحدث الإقليمى باسم خارجية أمريكا لـ«الخليج 365»: غزة العنوان الأكثر حضورا على أجندة الجولة الخليجية.. سامويل وربيرغ: إطلاق سراح ألكسندر مدخل لوقف إطلاق نار شامل.. نشكر القاهرة على جهودها للإفراج عنه.. مصر شريك رئيسى فى معادلة الاستقرار ونسعى لتنسيق الجهود الدبلوماسية بشأن القضايا الإنسانية والتهديدات العابرة للحدود.

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ـ تزامنا مع زيارة ترامب.. المتحدث الإقليمى باسم خارجية أمريكا لـ«الخليج 365»: غزة العنوان الأكثر حضورا على أجندة الجولة الخليجية.. سامويل وربيرغ: إطلاق سراح ألكسندر مدخل لوقف إطلاق نار شامل.. نشكر القاهرة على جهودها للإفراج عنه.. مصر شريك رئيسى فى معادلة الاستقرار ونسعى لتنسيق الجهود الدبلوماسية بشأن القضايا الإنسانية والتهديدات العابرة للحدود

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