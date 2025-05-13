شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع كيان غير مرخص يمارس أنشطة تعليمية داخل عقار فى حدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملة التي نفذها قطاع حدائق الأهرام، والتي استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع والمرور على المحال التي تمارس أنشطة تموينية للتأكد من التزامها بالمعايير حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات التي تم تنظيمها بمناطق البوابة الأولى والثانية عن غلق وتشميع كيان يمارس أنشطة تعليمية باسم مدرسة الريحانة بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، حيث قام صاحب المخالفة بتحويل عدد من الوحدات السكنية بالعقار 226 د إلى كيان يمارس نشاطًا تعليميًا بالمخالفة مما يسبب إزعاجًا للمواطنين.

وتمكنت الحملات من تحرير 6 محاضر تموينية تمثلت في ضبط 1850 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم المعاد تعبئته لبيعه بالسوق السوداء بالمخالفة بالإضافة إلى ضبط مواد غذائية ومجمدات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، اطلع محافظ الجيزة على جهود حملات التصدي للإشغالات والتعديات على الطريق العام حيث تم رفع 500 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت معدات وستاندات وكراسي وشاشات عرض وشيش وفترينات ودراجات بخارية وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع هضبة الأهرام بالإضافة إلى ضبط مخزن للمواد الغذائية بالعقار 19 ع مقام بالمخالفة داخل جراج العقار حيث تم غلقه بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوى المواطنين بشأنه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شهدت الحملات متابعة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام.