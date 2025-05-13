شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مستشفى الشيخ زايد التخصصى تطلق النسخة الأولى لمؤتمر القسطرة المخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات النسخة الاولي لمؤتمر القسطرة المخية بمستشفي الشيخ زايد التخصصي أمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الأستاذ الدكتور فاروق حسن رئيس وحدة القسطرة المخية -استاذ بطب القصر العيني وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان الدكتور خالد عبدالغفار و الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة.

و في بداية كلمته وجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي الشكر والعرفان لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحه والسكان ا.د خالد عبدالغفار وا.د مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لرعاية المؤتمر والدعم الكامل لإقامة تلك الفعاليات التعليمية.



وأكد سيادته أن المؤتمر في نسخته الاولي يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على الأنشطة العلمية و التعليم الطبي المستمر والوصول إلى آخر المستجدات في المجال الطبي والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطني.

وخلال كلمته وجه الدكتور فاروق حسن - استاذ ورئيس قسم القسطرة المخية الشكر للطاقم الطبي متعدد التخصصات والذي يضم أطباء المخ والأعصاب والرعاية المركزة والطوارئ والصيدلة الاكلينيكيه والتمريض علي أدائهم المتميز خلال الفترة الماضية ودورهم الفعال في إنجاز عدد كبير من الحالات ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار .



كما توجة بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفي الشيخ زايد التخصصي وعلي رأسها الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفي للدعم المستمر في تطوير مستوي الخدمة الطبية المقدمه بالمستشفي وخص بالذكر إنشاء وحدة السكتة الدماغية stroke unit خلال يوليو الماضي للعام ٢٠٢٤ والتي تقدم الخدمة الطبية لعدد كبير من المواطنين ضمن موقعها الجغرافي.



وتضمنت الفعاليات عدد من المحاضرات والحوارات النقاشية الحية علي يد خبراء القسطرة المخية بحضور مميز من من مختلف الجامعات والمعاهد التعليمية وقطاعات وزارة الصحه المصرية وهيئات الرعاية الصحية والأكاديمية الطبية العسكرية .



حيث جاءت الجلسة الافتتاحية لتناقش أحدث البرتوكلات الدولية للقسطرة المخية فالتعامل مع حالات السكتة الدماغية الحادة حيث أدار الجلسة كلا من ا.د أحمد سامي والدكتور محمد مصطفي والدكتور فاروق حسن و الدكتورة سلمي حامد

فيما تناولت الجلسة الثانية للمؤتمر بإدارة ا.د محمد حمدي - ا.د مصطفي فريد- ا.د شريف محمد- ا.د طارق الخولي نتائج الحالات التي تم اجراؤها مؤخرا بمستشفي الشيخ زايد التخصصي منذ افتتاح وحدة السكتة الدماغية.

فيما استعرض الدكتور خالد صبح ا.د وائل الشواف وا.د محمد خالد عليوة و ا.د عمرو محمود أحدث طرق القسطرة المخية لعلاج السكتة الدماغية خلال فعاليات الجلسة الثالثة.



واختتمت فاعليات المؤتمر بورشة العمل التفاعلية وذلك عبر استخدام نموذج محاكاة حي simulator لإجراء حالات القسطرة المخية وذلك بحضور واسع من شباب الأطباء من مختلف التخصصات الطبية على مستوى القطاع الصحي المصري.