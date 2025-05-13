شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء المصرية يغادر لدبى لحضور مؤتمر SATEXPO 2025 والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور شريف صدقى - الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية - اليوم الاثنين 13 مايو 2025 البلاد متوجها إلى مدينة دبى لحضور فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو 2025 فى مدينة دبى، وذلك تلبيه لدعوة الجهة المنظمة لمؤتمر سات اكسبو 2025.

يعقد الموتمر المشار إليه بصفة دورية وهو مخصص لتعزيز التعاون بين وكالات الفضاء والشركات العاملة فى الصناعة والتكنولوجيا الفضائية.

كما سيلبى الدكتور شريف صدقى، دعوة سليمان العلى الرئيس التنفيذى لشركة Space 42 الإماراتية لزيارة مقر الشركة واستكمال مناقشات بحث أوجه التعاون بين الشركة والوكالة التى تمت فى مقر الوكالة بتاريخ 4 مايو 2025.