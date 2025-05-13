شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المعلمين العرب يثمن جهود الدولة المصرية في دعم قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المشاركون في اجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب، المقام بالعراق في الفترة من 11 إلى 14 مايو الجاري، تأييدهم للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أي محاولة لتهجير الفلسطيين عن أرضهم.

وأشادت الوفود المشاركة في اجتماع اتحاد المعلمين العرب من ممثلي نقابات المعلمين في الدول العربية أعضاء الاتحاد بالموقف المصري، وبجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال جلسات اليوم المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد: "كلنا يعلم ما يحدث بوطننا العربي نتيجة للصراع العربي الصهيوني وما حدث من اعتداءات وحشية غير مسبوقة في غزة والضفة والتلميح والتصريح بتهجير أهل غزة، والذي نرفضه جميعاً رفضاً قاطعاً شعوباً وحكومات، وهو الموقف الذي أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات والزيارات الخارجية.

وأشار "الزناتي" -خلال كلمته - إلى معاناة المعلمين العرب في الدول العربية التي تشهد نزاعات.

وتابع رئيس اتحاد المعلمين العرب: "كما تعرض الشعب اللبناني إلى العدوان من قبل جيش الاحتلال، واستشهد العديد من المعلمين وأيضا شهد السودان حرباً داخلية شرسة بتأثيرات قوى خارجية تريد السيطرة على مقدراته".

وأضاف: "كما تعرض الشعب اليمني لاعتداءات متكررة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت البنية التحتية؛ لكنه مازال صامداً إلى الآن".

وقال رئيس اتحاد المعلمين العرب: "نعلم جميعاً سيطرة الجيش الصهيوني على أجزاء من الأراضي السورية وتدمير قدرات سوريا العسكرية، وبث الفتنة بين الأشقاء في ليبيا لاضعافها والسيطرة على خيراتها".

وتابع نقيب المعلمين: "كل هذه البلدان تعاني شعوبها ومنهم المعلمون وهو ما يتطلب تضافر جهود الاتحاد من أجل دعم المعلمين والمعلمات العرب في مناطق النزاع".