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مصادر لرويترز: الولايات المتحدة والسعودية تناقشان شراء الرياض لطائرات إف-35

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مصادر لرويترز: الولايات المتحدة والسعودية تناقشان شراء الرياض لطائرات إف-35

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 13 مايو 2025 05:33 م

أفادت مصادر لوكالة رويترز، قبل قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية تناقشان شراء الرياض لطائرات إف – 35 الأمريكية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان قد وصلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله ولي العهد الأمير .

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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