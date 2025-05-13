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وزارة المالية الصينية: خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية لـ10%

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وزارة المالية الصينية: خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية لـ10%

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 13 مايو 2025 05:24 م

أعلنت وزارة المالية الصينية، قبل قليل، عن خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية من 34% إلى 10%، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وزارة المالية الصينية، بتعليق معدل التعريفة الجمركية البالغة 24% على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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