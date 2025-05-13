شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية الصينية: خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية لـ10% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيدالثلاثاء، 13 مايو 2025 05:24 م
أعلنت وزارة المالية الصينية، قبل قليل، عن خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية من 34% إلى 10%، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.
كما أفادت وزارة المالية الصينية، بتعليق معدل التعريفة الجمركية البالغة 24% على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما.
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