شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية الصينية: خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية لـ10% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية الصينية، قبل قليل، عن خفض التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية من 34% إلى 10%، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وزارة المالية الصينية، بتعليق معدل التعريفة الجمركية البالغة 24% على السلع الأمريكية لمدة 90 يوما.