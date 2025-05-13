أخبار مصر

أمريكا والسعودية توقعان اتفاقية مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

أمريكا والسعودية توقعان اتفاقية مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والسعودية توقعان اتفاقية مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 13 مايو 2025 05:23 م

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية ، قبل قليل، اتفاقية مبيعات دفاعية بقيمة 142 مليار دولار، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان قد وصلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله ولي العهد الأمير .

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا