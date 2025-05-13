شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تعزيز استدامة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واستمرارية تحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطته التنموية، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وعرض باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أبرز الجهود الخاصة بتعزيز استدامة الجهاز واستمرارية تحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطته التنموية، من خلال تقديم الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المُستهدفة، وتبني مُبادرات تتماشى مع توجهات وأولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية.

كما تناول الرئيس التنفيذي للجهاز، أهم الجهود التي تمت خلال العام الماضي 2024 فيما يتعلق بالمحاور المتنوعة لعمل الجهاز، بما في ذلك دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتشجيع التصدير، والتسويق للمنتجات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تعزيز جهود التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، عبر تنفيذ حملات توعوية تستهدف العملاء غير الرسميين ومساعدتهم على استيفاء الاشتراطات القانونية، كاستخراج البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، واستكمال إجراءات الترخيص، بما يضمن استفادتهم من برامج الحوافز والتمويل الميسر، ويدعم إدماجهم في الاقتصاد الرسمي على نحو مستدام.

وتطرق باسل رحمي إلى خطوات تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية، وأوجه التعاون مع العديد من المنظمات الدولية لتعزيز دور الجهاز في تنفيذ أنشطته المختلفة، إلى جانب استعراض إجراءات تنظيم معرض تراثنا لعام 2025، والإحاطة بالعديد من الخطوات المبذولة للترويج لمنتجات الحرف التراثية ذات القيمة الحضارية المميزة، ومنها تصورات إقامة منافذ لعرض وبيع المنتجات التراثية بمنطقة الأهرامات، وكذا داخل صالات مطار القاهرة الدولي، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لعرض منتتجات الحرف اليدوية داخل المتحف المصري الكبير الذي يتأهب حالياً لإحتفالية افتتاحه.