شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: السعودية ستستثمر 600 مليار دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أفاد قبل قليل، البيت الأبيض، أن المملكة العربية السعودية ستستثمر 600 مليار دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الثلاثاء، وكان فى استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.