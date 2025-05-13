شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إمبابى رئيسًا لتحرير مجلة "روز اليوسف" خلفًا لأحمد الطاهرى والان مع تفاصيل الخبر

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، فى اجتماعها الذى عُقد اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، على تعيين أحمد نصر السيد إمبابى رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا لأحمد الطاهرى، الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار فى منصبه لظروف خاصة.



ويأتى قرار التعيين استكمالًا للمدة المتبقية من الدورة الحالية لرئاسة تحرير المجلة، وذلك ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى الهيئة.



وأكدت "الوطنية للصحافة" حرصها على دعم الكفاءات الصحفية وضمان استقرار المؤسسات الصحفية القومية، بما يعزز من دورها فى تقديم محتوى مهنى يعكس تطلعات المجتمع.