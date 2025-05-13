شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر جديد بمدينة ساقلتة والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار السياسة التى تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع فى إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفى الجهاز الإدارى للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة، قام المستشار عبد الراضى صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بافتتاح مقر مبنى النيابة الإدارية بمدينة ساقلتة محافظة سوهاج.

وحضر الافتتاح كلٍ من المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم، المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم على، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم، عضوى مركز الإعلام والرصد، وعدد من المستشارين مديرى وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة.



وقد كان فى استقبال الحضور الدكتور محمد عبد الهادى، نائب " محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج يتقدمهم المستشار عبد الحميد رسلان، مدير المكتب الفنى بسوهاج، والمستشار، أحمد عبد الرحيم، مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار/ محمد عميرة الشريف، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار عبد الناصر تايب، رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية، والنائب زكريا حسان - عضو مجلس النواب، ولفيفُ من السادة المستشارين مديرى وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والسادة المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام رئيس الهيئة بافتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج والمجهزة بالأجهزة والمعدات التى تدعم منظومة التحول الرقمى والتدريب عن بعد، حيث قام المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائى بعمل محاكاة لعملية تدريب عن بعد بالربط مع مركز التدريب القضائى برئاسة الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم إمكانية تدريب أعضاء النيابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة للانتقال أو التأثير على انتظام العمل بالنيابات.

وقام كل من المستشار محمود سمير، مدير وحدة التحول الرقمى، والمستشار محمود حمدى، عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحى للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق عبر خاصية الاتصال المرئى عن بعد، الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضى عبر ذات الخاصية؛ مع كل من وحدة التحول الرقمى ومركز التدريب بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.



كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتى أثناء التحقيقات، والتى تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة، والتى جاءت بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقى ضمن مشاريع التحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030.



وألقى المستشار عبد الحميد رسلان، مدير مكتب فنى سوهاج كلمة ترحيبية برئيس الهيئة والوفد المرافق لسيادته وحرص سيادته على افتتاح مقار للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج بما يسهم فى تقريب دور العدالة للمواطنين وييسر على الأعضاء أداء رسالتهم.



كما حرص المستشار عبد الراضى صِدِّيق، رئيس الهيئة، خلال لقاءه قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، على توجيه الشكر للمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل لدعم سيادته اللامحدود للنيابة الإدارية، مؤكدًا على تقدير سيادته لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق نسبة إنجاز مرتفعة ساهمت فى أن تؤدى النيابة الإدارية رسالتها فى تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون، كما وجه سيادته الشكر لإدارة النيابات ومركز التدريب القضائى ووحدة التحول الرقمى على ما قاموا به من عمل دؤوب جرى من خلاله إنشاء واستحداث مقار للنيابة الإدارية وتجهيزها تقنيًا وتدريب أعضاء النيابة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وفى ختام فعاليات اليوم قدم مركز التدريب القضائى وأعضاء نيابتى سوهاج القسم الثانى والخامس الدروع التذكارية لرئيس الهيئة، كما تفضل سيادته بإهداء درع النيابة الإدارية لنائب محافظ سوهاج.