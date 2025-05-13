شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي ومصر.. شراكة استراتيجية لضمان الأمن المائي والاستقرار الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار الشراكة مع مصر، نظم الاتحاد الأوروبي مائدة مستديرة ودورة تدريبية للصحافة المحلية في الإسكندرية، تحت عنوان مشاريع الاتحاد الأوروبي في مصر في قطاع المياه من عام 2021 إلى عام 2027 ، بحضور الدكتور أيمن عياد مدير قطاع المياة والبنية التحتية المجتمعية فى الاتحاد الأوروبي لدي مصر و مجموعة من الاستشاريين لمشروع المياة لمشروع المياة بالاتحاد الأوروبي و الدكتور محمد فؤاد المستشار الإعلامي لمحافظ الاسكندرية وممثلين عن شركات الصرف الصحي والنقل العام بالإسكندرية.

وسلط المشاركون الضوء على جهود التعاون المشترك في قطاع المياه، والذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.

وأكد المشاركون في الندوة أن الاتحاد الأوروبي شريك محوري لمصر في قطاع المياه، من خلال مشروعات مشتركة تتماشى مع أولويات الشراكة المصرية-الأوروبية 2022، والإعلان المشترك خلال قمة المناخ (COP28)، ومبادرة فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل عام 2024.

وأوضح الخبراء أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين حوكمة المياه عبر تعزيز التنسيق السياسي، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك أصحاب المصلحة، فضلاً عن تعبئة الاستثمارات عبر آليات تمويلية مبتكرة تجمع بين المنح والتمويل المختلط لجذب القطاع الخاص.

وركزت المشاركات على الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، مثل: إعادة تدوير المياه المعالجة، و تحسين نظم الري، و توسعة محطات التحلية.

كما ناقش الحاضرون أهمية ربط إدارة المياه بالاستراتيجيات الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للمناخ 2050.

و كشف المشاركون عن نتائج ملموسة للتعاون بين الجانبين، منها: استثمارات بقيمة 3.5 مليار يورواستفاد منها 25 مليون مواطن و تطوير 11 ألف كم من شبكات المياه، وتوسعة 200 محطة لمعالجة المياه والصرف الصحي، وتحسين الصرف الزراعي على مساحة 500 ألف فدان، مما رفع دخل 35 ألف أسرة، وخلق 650 ألف فرصة عمل مؤقتة و30 ألف وظيفة دائمة، و تدريب 35 ألف موظف، لتنفيذ الخطط الاستراتيجية، مثل الخطة الوطنية للموارد المائية 2037.

وخلال المائدة المستديرة، تم مناقشة الصحفيين حول تغطية قضايا المياه، ناقشت فيه كيفية الوصول إلى المعلومات الدقيقة وتحليلها، وأدوات التحقيق الصحفي، بما في ذلك الوثائق الرسمية وبيانات الأقمار الصناعية، و أهمية الروايات البصرية والتغطية الشاملة التي تبرز تأثير المياه على المجتمعات الأكثر احتياجًا.

يهدف الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية والمجتمع المدنى، إلى حشد الاهتمام من خلال العمل على تحسين حوكمة المياه من خلال تعزيز تنسيق السياسات وبناء القدرات المؤسسية وإشراك أصحاب المصلحة لرفع الكفائة ، واستخدام الدعم المالى من خلال المنح وآليات التمويل المختلطة لجذب مشاركة القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية للقطاع

وكذلك مناقشة الحلول المستدامة، من خلال تشجيع الممارسات المبتكرة مثل إعادة استخدام المياه والري الفعال وتحلية المياه لتحسين استخدام الموارد وضمان الاستدامة، وربط إدارة المياه باستراتيجيات التنمية الزراعية والقدرة على التكيف مع المناخ، وبناء القدرات: مساعدة البلديات والمرافق على تعزيز الخبرة الفنية وتنفيذ المشاريع، ورفع الجدارة الائتمانية والكفاءة التشغيلية، ومواءمة التدخلات مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 لدعم تكيف الموارد المائية والتخفيف من الاثار المناخية، و تكثيف الحملات والمناقشات وإشراك الشباب في مواجهة تحديات المياه وحلولها.

وتضمن برنامج الورشة أربع جلسات رئيسية، تناولت الأولى فهم مشاريع الاتحاد الأوروبي وآثارها المحلية و الإطار التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي في قطاع المياه، و مبادرات فريق أوروبا و أمثلة على المشروعات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال المياه و كيفية حصول الصحفيين على المعلومات وتفسيرها بشكل فعال.

وناقشت الجلسة الثانية أهمية قضايا المياه، وتسليط الضوء على دور الإعلام في زيادة الوعي المجتمعي بشأن ندرة المياه وتأثيراتها البيئية. حيث يكون الصحفييون حلفاء وداعمين لقضايا المناخ والمياه، مع تقديم أمثلة رائدة للتغطية الإعلامية التي تركز على هذا الموضوع الحيوي.

و تناولت جلسة الثالثة أدوات وطرق التحقيق الصحفي في مجال المياه، تشمل استراتيجيات البحث عن المعلومات الدقيقة والموثوقة، مثل الوثائق المتعلقة بالمشاريع والدراسات والأبحاث العلمية، وصور الأقمار الصناعية كما تتضمن الجلسة أهمية لقاء أصحاب المصلحة، بما في ذلك مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المواطنين و تم التركيز أيضاً على عناصر السرد البصري واستخدام الوسائط المتعددة بشكل فعّال لرواية قصص مرتبطة بالمياه.



و تناولت الجلسة الرابعة إعداد تقارير شاملة وأخلاقية حول قضايا المياه، مع التركيز على تجنب المعلومات المضللة وتحقيق الدقة و تم تسليط الضوء على أصوات المجتمعات الضعيفة المتأثرة بالمشكلات المتعلقة بالمياه. كما تقديم نصائح لإعداد تقارير تأخذ بعين الاعتبار حساسية الفوارق بين الجنسين وتغير المناخ.

وفي ختام الندوة، أكد الخبراء على الدور الحيوي للإعلام المصري في دعم الجهود الرامية إلى نشر الوعي المجتمعي بقضايا المياه، من خلال تسليط الضوء على التحديات والحلول، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد المائية.