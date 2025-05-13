شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء النادى البحرى للنيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت قيادة القوات البحرية وفداً من أعضاء النادى البحرى للنيابة الإدارية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز سبل التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية خلال الزيارة كلمة رحب خلالها بالحضور، كما أكد على إعتزازه بتلك الزيارة التى تعكس عمق العلاقات الطيبة التى تربط النادى البحرى للنيابة الإدارية والقوات البحرية، مثمناً الدور الوطنى الذى يقوم به رجال القضاء لتحقيق العدالة والمشاركة فى تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الدولة.

كما تضمنت الزيارة جولة بقيادة القوات البحرية بدأت بعرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الإتجاهات الاستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات القتالية المتطورة التى تمتلكها القوات البحرية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار.

وفى ختام الزيارة، أعرب المستشار سعد النزهى رئيس النادى البحرى للنيابة الإدارية عن إعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، مشيداً بما شاهده من إمكانيات قتالية للقوات البحرية تجعلها فى أعلى درجات الجاهزية لحماية الحدود البحرية المصرية على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.