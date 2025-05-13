شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تطلب وظيفة مدير مالى. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير مالي وذلك للعام الدراسي المقبل 2025/2026، وذلك يشترط في المتقدمين توافر المؤهلات:

- شهادة بكالوريوس في المحاسبة المالية.

- يكون المتقدم معينًا بـ وزارة التربية والتعليم وعلى رأس العمل حاليا.

- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل المالي أو المحاسبي على أن تتضمن ثلاث سنوات على الأقل في منصب إشرافي أو إداري.

- يفضل وجود خبرة سابقة في القطاع التعليمي، وتحديدًا في مجال التوجيه المالي بالإدارة أو المديرية التعليمية.

المهارات الفنية المطلوبة

- إتقان إعداد الميزانيات والتقارير المالية وتحليل البيانات المالية بكفاءة عالية.

- القدرة على وضع الخطط المالية الاستراتيجية والتنفيذية طويلة وقصيرة المدى).

- إجادة استخدام البرامج المحاسبية والمالية المختلفة.

- خبرة عملية في التعامل مع الأمور الضريبية والحسابات البنكية.

- إتقان مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المكتبية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- معرفة جيدة باللوائح والسياسات المالية المتعلقة بقطاع التعليم والمدارس.

- إحضار شهادات خبرة وكذلك خطابات تزكية المستندات المطلوبة ( صحيفة أحوال - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة المؤهل الدراسي - صورة من الشهادات والخبرات - خطابات التوصية).

