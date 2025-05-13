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المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تطلب وظيفة مدير مالى. اعرف الشروط

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المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تطلب وظيفة مدير مالى. اعرف الشروط

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الثلاثاء، 13 مايو 2025 03:53 م

أعلنت مدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد عن فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير مالي وذلك للعام الدراسي المقبل 2025/2026، وذلك يشترط في المتقدمين توافر المؤهلات:

- شهادة بكالوريوس في المحاسبة المالية.
- يكون المتقدم معينًا بـ وزارة التربية والتعليم وعلى رأس العمل حاليا.
- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال العمل المالي أو المحاسبي على أن تتضمن ثلاث سنوات على الأقل في منصب إشرافي أو إداري.
- يفضل وجود خبرة سابقة في القطاع التعليمي، وتحديدًا في مجال التوجيه المالي بالإدارة أو المديرية التعليمية.
المهارات الفنية المطلوبة
- إتقان إعداد الميزانيات والتقارير المالية وتحليل البيانات المالية بكفاءة عالية.
- القدرة على وضع الخطط المالية الاستراتيجية والتنفيذية طويلة وقصيرة المدى).
- إجادة استخدام البرامج المحاسبية والمالية المختلفة.
- خبرة عملية في التعامل مع الأمور الضريبية والحسابات البنكية.
- إتقان مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته المكتبية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- معرفة جيدة باللوائح والسياسات المالية المتعلقة بقطاع التعليم والمدارس.
- إحضار شهادات خبرة وكذلك خطابات تزكية المستندات المطلوبة ( صحيفة أحوال - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة المؤهل الدراسي - صورة من الشهادات والخبرات - خطابات التوصية).
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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