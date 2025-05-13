شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مصرى يشارك فى سيمينار الاتحاد الدولى للرياضة الجامعية بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الاتحاد الرياضي للجامعات بوفد رسمي ضم كلاً من من أسامة خير الدين، ود.حازم الروبي في سيمينار الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) بمدينة لوزان السويسرية، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة "بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف"، المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ عام 2026، وسيتم تنظيمها بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

تأتي مشاركة الوفد المصري في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات، المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 1 إلى 5 أبريل 2026، وقد شهد السيمينار سلسلة من اللقاءات الموسعة مع أعضاء اللجان المنظمة من الدول المستضيفة لبطولات العالم الجامعية لعام 2026، حيث جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الفنية والتنظيمية، إلى جانب خطط الترويج والتسويق للبطولة؛ بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الدول للمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي.

وخلال تقديم العرض المصري، أشاد أعضاء الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بالتجهيزات والإمكانات التي اطلعوا عليها خلال زيارتهم التفقدية إلى مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي؛ مما يعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات رياضية دولية بمستوى عالمي.

وأشار د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة المنظمة، إلى أن هذه المشاركة تعد خطوة مهمة تعكس مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لاستضافة البطولات الرياضية الكبرى، كما تؤكد جاهزية مؤسساتها الرياضية والتعليمية لتنظيم الفعاليات العالمية بأعلى مستويات الكفاءة والتميز، بما يعزز من صورة مصر على الساحة الدولية.

ومن جانبه، أكد ك.سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس اللجنة المنظمة، أهمية هذه المشاركة، لما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز رياضة السباحة بالزعانف على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل كبير في دعم ونشر هذه الرياضة، وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون الرياضي الدولي وتبادل الخبرات.