شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الأبواب لازالت مفتوحة لاستعادة أمريكا إلى عضوية المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شبل صحباني ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، خلال مؤتمر صحفى اليوم لحالات الطوارىء الصحية فى غزة والسودان، إن هناك هجوم على المستشفيات فى السودان ونعانى من عجز فى الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكدت الدكتورة حنان حسن بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الأبواب لازالت مفتوحة لاستعادة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية وتواجدها ضمن أعضاء المنظمة.

وأضافت، إنه سيكون هناك مناقشات حول ميزانية المنظمة، وزيادة الحصة الخاصة بدعمها، موضحة إن هناك مجهودات كبيرة سيتم مناقشتها لدعم المكاتب الإقليمية وخاصة إقليم شرق المتوسط لأنه يعانى من حالات طوارىء صحية، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات فى جمعية الصحة العالمية التى ستعقد قريبا.

من جانبه قال الدكتور أحمد زويتن، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن منظمة الصحة العالمية تقوم بترصد الأمراض ونحاول التهدئة فى باكستان.