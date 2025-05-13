شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع كافيهات ومطاعم غير مرخصة وبها منتجات منتهية الصلاحية فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية للتصدى للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو تمس حقوق المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع الأنشطة غير المرخصة أو التى تتسبب فى إزعاج المواطنين وتشكل خطرًا على السلامة العامة، وذلك فى إطار جهود الدولة لإعادة الانضباط للمجال العام وفرض سيادة القانون.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، شنت الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحى العجوزة والطب البيطرى والصحة ومديرية القوى العاملة، حملة مكبرة نطاق حى العجوزة، استهدفت المحال العامة التى تمارس نشاطها دون ترخيص.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص، كما تبين وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتقديم الشيشة بالمخالفة للقرارات والقوانين، بالإضافة إلى مخالفات تنظيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

ترأست الحملة عزة وهدان المشرف على الإدارة العامة للسياحة، بمشاركة المختصين من حى العجوزة والصحة والطب البيطرى ومديرية القوى العاملة وشرطة المرافق وعدد من العاملين بالإدارة العامة للسياحة.