أخبار مصر

ولى العهد السعودى وترامب يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

ولى العهد السعودى وترامب يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى وترامب يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأمير ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع، ووثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قصر اليمامة فى العاصمة الرياض، لعقد مباحثات مع ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي بقصر اليمامة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة خليجية أمريكية غداً، تجمع القادة الخليجيين مع الرئيس الأمريكي لـ مناقشة القضايا الإقليمية ومواصلة تعزيز الشراكة.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا