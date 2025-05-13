شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى وترامب يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين والدفاع، ووثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى قصر اليمامة فى العاصمة السعودية الرياض، لعقد مباحثات مع ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي بقصر اليمامة، حيث عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

ومن المتوقع أن تعقد قمة خليجية أمريكية غداً، تجمع القادة الخليجيين مع الرئيس الأمريكي لـ مناقشة القضايا الإقليمية ومواصلة تعزيز الشراكة.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الحيوية.