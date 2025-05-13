شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور محمد سامح عمرو عميد حقوق القاهرة ضمن المجلس الأعلى للهلال الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - صدر قرار بتعيين الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ضمن قائمة الأعضاء المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى.
وقال الدكتور سامح عمرو، إن الهلال الأحمر المصرى يلعب دوراً محورياً فى دعم قيم العمل التطوعي وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية.
وأعرب الدكتور محمد سامح عمرو عن تطلعه للتعاون مع اعضاء المجلس ورئاسته لتحقيق الأهداف السامية للهلال الاحمر داخل مصر وخارجها من خلال التعاون مع الآليات والجهات الدولية ذات الصلة.
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