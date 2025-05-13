وأعرب الدكتور محمد سامح عمرو عن تطلعه للتعاون مع اعضاء المجلس ورئاسته لتحقيق الأهداف السامية للهلال الاحمر داخل مصر وخارجها من خلال التعاون مع الآليات والجهات الدولية ذات الصلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدكتور محمد سامح عمرو عميد حقوق القاهرة ضمن المجلس الأعلى للهلال الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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