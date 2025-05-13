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تعيين الدكتور محمد سامح عمرو عميد حقوق القاهرة ضمن المجلس الأعلى للهلال الأحمر

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تعيين الدكتور محمد سامح عمرو عميد حقوق القاهرة ضمن المجلس الأعلى للهلال الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - صدر قرار بتعيين الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ضمن قائمة الأعضاء المهتمين بالمجلس الأعلى للهلال الأحمر المصرى.

وقال الدكتور سامح عمرو، إن الهلال الأحمر المصرى يلعب دوراً محورياً فى دعم قيم العمل التطوعي وتقديم الخدمات الصحية والإنسانية.

وأعرب الدكتور محمد سامح عمرو عن تطلعه للتعاون مع اعضاء المجلس ورئاسته لتحقيق الأهداف السامية للهلال الاحمر داخل مصر وخارجها من خلال التعاون مع الآليات والجهات الدولية ذات الصلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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