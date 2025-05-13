شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن 1072 فرصة عمل فى الإمارات بمرتبات تصل لـ55 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم على 1072 فرصة عمل ، في شركة للمقاولات العامة فى الإمارات، وفرتها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ،ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان ،وذلك برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر ،وأجور إضافية وفقا للإنتاجية.

وأكد الوزير ان هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود "الوزارة " لتوفير فرص عمل للكوادر المصرية الماهرة والمُدربة، وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص على تخصصات :

- 200 مِركب هياكل عام.

- 197 بَنّاء عام .

- 86 نجار مسلح.

- 92 حداد تسليح بناء.

- 74 لحام.

- 80 مساعد بناء.

- 20 كهربائي صِناعي.

- 30 ميكانيكي مُحرك ديزيل.

- 4 عامل مضخات "سباك ".

- 50 مُشغل رافعة.

- 100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل" ، أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الفئة.

وقالت إن المميزات هي توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي ، وإجازات أسبوعية وسنوية، وأن العمل لمدة 8 ساعات..على أن يكون التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 13-5-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index