شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح مصنع اليوم.. سفير تركيا: استثمارات جديدة بـ500 مليون دولار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير التركى فى مصر، صالح موطلو شن إن وجود الشركات التركية في مصر له طابع استراتيجي، معربا عن ثقته في أن أنشطتها الاقتصادية ستستمر في التوسع بما يعود بالنفع على البلدين والمستهلكين.

وأكد فى تعليقه على افتتاح المصنع الجديد لشركة تركية تعمل في منطقة عين السخنة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة إضافة إلى عدد من كبار المسئولين المصريين وممثلين كبار للشركة، أن تركيا ومصر تتلاحمان وتنموان سويا وأن مصر تحظى بمكانة مهمة في البعد الخارجي لاستراتيجية تركيا التقدمية والتنموية.

وأعرب السفير صالح موطلو شن عن تقديره للتوسع المربح للجانبين للشركات التركية ذات الحضور العالمي، في كل من السوق المصرية المتنامية والسوق الإقليمية بتكنولوجيتها العالية وإنتاجها على نطاق واسع ونهجها عالي الجودة، كما أشار إلى تميز ميناء عين السخنة المستمرة في التوسع وإمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا.

وأشار السفير شن إلى أن القيادة السياسية في مصر قدمت الدعم السياسي والقانوني فضلا عن الدعم العملي.

وفي رده على سؤال حول قيمة الاستثمارات التركية الجديدة التي سيتم ضخها في مصر هذا العام، قال السفير شن إنه من المتوقع ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، وأن الاستثمارات التركية مستمرة في التوسع والنمو في مصر.

وأوضح بيان من السفارة التركية عصر اليوم أن الشركة التي تعمل في السوق المصرية منذ عام 2012 رفعت إجمالي استثماراتها في مصر إلى 632 مليون دولار، حيث تعمل مصانع الشركة في العين السخنة و6 أكتوبر.

وقال السفير صالح موطلو شن في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد الافتتاح، إنه كان شرفًا كبير حضور الوزراء مصطفى مدبولي و والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة .