شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البريد للنواب: طرحنا منتج توفير للعملاء حقق 30 مليار جنيه فى 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

قالت داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد ، إن الهيئة طرحت منتجا للتوفير - حساب توفير للأفراد- وحقق مستهدف 30 مليار جنية خلال 3 شهور بفائدة 14%، بشرط إيداع حد أدني 50 ألف جنيه، مشيرة إلي أنه يتميز بسهوله السحب والإيداع ، والمنتج منافس جدا "علي حد وصفها" للشهادات البنكية وحقق نجاح كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2025-2026.

وأضافت "البارز" أن المنتج البريدي الناجح الذي حقق 30 مليار جنيه لم يكن له بند تسويقي، حيث تم الاعتماد علي الزملاء في المكاتب، الذين نجحوا بدورهم فى الترويج للمنتج.

ولفتت داليا الباز، إلي ما شهدته مكاتب البريد خلال الفترة الماضية من توسعات بشكل كبير وهو ما انعكس علي أرقام الأهلاك والصيانة.

من جانبه أكد عبد علوان نائب رئيس البريد، أن استثمارات الهيئة 80% منها في بنك الاستثمار القومي ، بالإضافة إلي أن الهيئة القوميه لديها أذون وسندات خزانه .

ولفت علوان إلي الرغبه التي حدثت بسبب تغير الثقافه الاقتصادية لدي المواطن باللجوء الي شهادات البنوك لارتفاع العائد ، وبما أن بنك الاستثمار القومي لايعطيني من الاصول فلجأت الي تلبية رغبتهم في المستويات المحافظ الاستثمارية وهو مشاكل عبء اضافي .

بدوره أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وقوف مجلس النواب خلف المؤسسات الوطنية ومساندته كافة جهود التطوير التي تهدف وتساهم دعم الاقتصاد الوطني ، وعلي رأسها الهيئة القوميه للبريد موضحا بأن البريد حقق إيرادات وصافي ارباح في العام المالي الماضي ب1.6 مليار .