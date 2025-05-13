شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للتشغيل.. شاهد محطات الأتوبيس الترددى من الداخل "صور" والان مع تفاصيل الخبر

تستعد وزارة النقل لتشغيل المرحلة الأولى للاتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، حيث تفقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وقيادات الوزارة المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي BRT، ضمن استعدادات التشغيل .

وظهرت تجهيزات محطات الاتوبيس الترددى من الداخل، والتي أوضحت مسار الركاب بداية من الشارع حتى الصعود للاتوبيس وسط الطريق الدائرى، حيث تم ربط المحطات بالشوراع من خلال أنفاق وكبارى مشاة مع تواجد بوابات للتذاكر تشبة الموجودة بالمترو.

وينشر الخليج 365 صور توضح المحطات من الداخل، حيث تضم المرحلة الأولى 14 محطة وهي محطات ( عدلي منصور "محطة غير نمطية " - عدد 2 محطة سطحية بكوبري مشاه " بهتيم واكاديمية الشرطة " – عدد 11 محطة سطحية بنفق مشاه " وهي محطات (إسكندرية الزراعي والعقيد احمد عبدالرحيم و شبرا بنها و مسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة و الفريق إبراهيم العرابي و السلام وطريق السويس" ) وذلك من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة.

واطمئن الوزير على الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمرحلة الاولى من المشروع وجاهزيتها للتشغيل لجمهور الركاب خلال الفترة القادمة، ومشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى بمراحله الثلاثة يبلغ طوله 110كم ويشمل عدد 48 محطة بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع الفيوم متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى بعد نهو التوسعة بتلك المسافة.



الوزير يستخدم بوابات المرور



المحطة بها بوابات للتذاكر



ابواب زجاجية تفتح مع باب الاتوبيس



جولة الفريق كامل الوزير



تجربة الاتوبيس



سلالم داخلية بالمحطات



شباك التذاكر



المحطة من الداخل



محطات الاتوبيس الترددي



ماكينات المحطة



