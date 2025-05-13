شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة لرحلة البعث بعد الموت بمتحف الحضارة.. وصافى الأرباح يصل 81 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة لمتحف الحضارة للعام المالي 2025/2026، وذلك خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة مشروعي قانونين بشأن ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاجتماع، أعلنت فيروز فكري سليم، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة والتشغيل، أن متحف الحضارة حقق صافي ربح بلغ 81 مليون جنيه هذا العام، مشيرة إلى أن المتحف يعمل باستمرار على تطوير خدماته وتقديم محتوى ثقافي وتعليمي مميز للزائرين.

وأضافت أنه تم مؤخراً افتتاح قاعة مخصصة لعرض مراحل التحنيط، إلى جانب قاعة جديدة لشرح رحلة البعث بعد الموت، بهدف تعزيز التجربة التعليمية والتفاعلية لزوار المتحف من مختلف الأعمار.

وأكدت فيروز أن مشروع الموازنة المقدم من الهيئة جاء ملبياً للاحتياجات المطلوبة دون وجود ملاحظات من جانب الإدارة.

وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات المتحف، من بينهم مرفت عيد جاد، المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية، وأحمد بيومي، مدير الشؤون المالية والإدارية، وغادة رفعت، مدير إدارة الموازنة.

