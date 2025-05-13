شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور بسبب تقلبات الطقس وظهور رياح وأتربة بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت غرف عمليات المرور حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس و ظهور الرياح على الطرق الرابطة بين المحافظات، بعد توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية، وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

وتراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى مع فرصة ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.