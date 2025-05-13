شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن عدد من الأشخاص لانضمامهم لهيئة أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عماد محمد سليمان قشطة من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

كما أسقط الجنسية عن خالد حمدان عبد القادر قشطة من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

كما أصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن عماد الدين العبد محمود سعادة من مواليد السعودية، وذلك لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.



