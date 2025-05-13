أخبار مصر

رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن عدد من الأشخاص لانضمامهم لهيئة أجنبية

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن عدد من الأشخاص لانضمامهم لهيئة أجنبية 1/2
  • رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن عدد من الأشخاص لانضمامهم لهيئة أجنبية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن عدد من الأشخاص لانضمامهم لهيئة أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الثلاثاء، 13 مايو 2025 02:17 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من عماد محمد سليمان قشطة من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

كما أسقط الجنسية عن خالد حمدان عبد القادر قشطة من مواليد فلسطين، وذلك لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

كما أصدر قرارا بإسقاط الجنسية عن عماد الدين العبد محمود سعادة من مواليد ، وذلك لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية من شأنها تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

 


 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا