شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار إنشاء المخازن الطبية اللوجستية من المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الثلاثاء، 13 مايو 2025 02:16 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المجمعة للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية والمسند تنفيذه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية وتكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن ذلك المشروع.



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