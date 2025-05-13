شكرا لقرائتكم خبر عن كتاب جديد: مساعدو بايدن بحثوا استخدامه "كرسى متحرك" حال إعادة انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

كشف كتاب أمريكى جديد أن مساعدى الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن ناقشوا إمكانية استخدامه لكرسى متحرك لو تم إعادة انتخابه رئيساً ، وذلك قبل انسحابه من السباق الرئاسى أمام دونالد ترامب ترامب العام الماضى.

وبحسب ما ذكر موقع أكسيوس، فإن هذه المعلومات وردت فى كتاب يصدر قريبا بعنوان "الخطيئة الأصلية: تراجع الرئيس بايدن، والتستر عليه وخياره الكارثى للترشح مجددا"، والذى ألفه كلا من جايك تابر من شبكة "سى إن إن"، وأليكس تومبسون الصحفى بأكسيوس.

وبحسب التقرير، فإن تدهور صحة جو بايدن الجسدية كان حادًا للغاية في عامي 2023 و2024 ، لدرجة أن مستشاريه ناقشوا سرًا احتمال حاجته إلى استخدام كرسي متحرك إذا فاز بإعادة انتخابه، وفقًا لما ذطره المؤلفان فى كتابها الذى من المتوقع صدوره فى 20 مايو الجارى.

وأشار أكسيوس إلى أن هذه المناقشات عكست مدى تدهور صحة بايدن فى هذا الوقت، لاسيما التدهور الكبير فى عموده الفقرى، وقلق مساعديه بشأن هذا فى ظل سعيه للترشح لولاية ثانية فى عمر الـ 81 عاماً.

كما رأى أن هذه النقاشات تكشف عزم البيت الأبيض على إخفاء حقيقة حالة بايدن، مخاطراً بصحته، فى الوقت الذى كان يواجه فيه منافسة صعبة أمام دونالد ترامب، لإعادة انتخابه.

وذكر أكسيوس أن الكتاب استند إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص، معظمهم من الديمقراطيين المطلعين، الذين كانوا على دراية بالأحداث التي تكشفت خلال العامين الأخيرين من رئاسة بايدن. وقد أُجريت جميع المقابلات تقريبًا بعد انتخابات 2024.

وقال المؤلفان إن تدهور صحة بايدن الجسدية، الذى تجلى بشكل واضح فى مشيته المتعثرة، قد بلغ حداً من الشدة أثار معه مناقشات داخلية دارت حول وضع الرئيس على كرسى متحرك، لكنهم "لن يتمكنوا من ذلك إلا بعد الانتخابات". واعتقد المساعدون أنه من غير المقبول سياسياً أن يستخدم بايدن كرسياً متحركاً خلال حملة إعادة انتخابه.

وأضاف المؤلفان أنه نظرا لعمر بايدن المتقدم، فإن طبيبه كيفين أوكونور قال سراً أيضا أنه لو تعرض لسقوط آخر، فإن الكرسى المتحرك قد يكون ضرورى من أجل التعافى الذى قد يكون صعباً.