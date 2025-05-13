شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بتخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 232 لسنة 2025 بتخصيص مساحة 97357 ألفا و32 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطات طاقة متجددة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.