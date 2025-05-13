شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمواصلة إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من اليوم الثلاثاء، حيث يتم بداية من اليوم إتاحة 3 نماذج استرشادية جديدة لكل مادة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://shorturl.at/hI5FH

كما توفر الوزارة إتاحة حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" على مدار الساعة، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتهدف الوزارة من إتاحة عدد كبير من النماذج الاسترشادية لكل مادة وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3" لتدريب أبنائنا الطلاب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.



حل نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة



حل نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامه



حل نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية



قناة مدرستنا 3



نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية



نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية