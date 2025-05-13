شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تبحث جهود إعادة المظهر الحضارى لشوارع مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة منى البطراوى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ومشاركة عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس حى مصر الجديدة .

ويأتى الاجتماع فى إطار متابعة وزيرة التنمية المحلية لنتائج الزيارة المفاجئة التى قامت بها خلال شهر أبريل الماضى لحى مصر الجديدة استجابة لشكاوى المواطنين ورصد عدد من الاشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش غير المرخصة وتكليف وزيرة التنمية المحلية لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومى والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حى مصر الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات والأفكار التى أعدها المهندس محمد أبوسعدة رئيس جهاز لتنسيق الحضارى، والتى تساهم فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى وتطوير عدد من شوارع حى مصر الجديدة ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقانى – وإبراهيم باشا) بما يساعد فى القضاء على أى مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهى والمحال التجارية وإعادة الإنضباط فى تلك الشوارع بما يساهم فى راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين على تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى حرص الوزارة على الحفاظ على الطراز الحضارى والعمرانى والمعمارى لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أى تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى والجهات المعنية، بما يساهم فى تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالى لها.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع أحياء العاصمة والقضاء على أى مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط فى الشارع والتصدى لأى اشغالات تتسبب فيها المقاهى والكافيتريات والمحال التجارية.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة كافة المقترحات والأفكار وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.