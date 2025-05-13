شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن الأوضاع الصحية الطارئة فى غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء عبر الفيديو بشأن حالات الطوارئ في إقليم شرق المتوسط، وأهم الأوضاع الصحية الراهنة فى غزة والسودان.

شارك فى المؤتمر كل من الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور أحمد زويتن، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و الدكتور ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية فى الأراض الفلسطينية المحتلة، و الدكتور شبل صحباني، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، و أليس سكار، ممرضة، فريق نورواك للطوارئ الطبية، مستشفى غزة الأوروبي.

