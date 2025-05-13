شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 10 حتى 30 مايو 2025، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

واطلع محافظ الجيزة، على نتائج الحملات والتي اسفرت عن إزالة 21 حاله تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والعياط واطفيح ومنشاة القناطر.

في مركز ومدينة العياط تم تنفيذ 7 حالات إزالة شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ضمت إزالة حوائط من البلوك الأبيض بمساحة 87 م2 بقرية جرزا، وإزالة سور من البلوك الأبيض بطول 20 م2 بقرية اللشت، بالإضافة إلى إزالة أساس من البلوك الأبيض بمساحة 60 م2 بعزبة جورين التابعة لقرية جرزا، وإزالة أساس بمساحة 150م2 بقرية كفر عمار، كما تم إزالة سور من البلوك الأبيض بقرية اللشت زمام قرية المتانيا بمساحة 60م2 بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية بمساحة 131 م2 بقرية ميت القايد، وإزالة سور وغرفتين من البلوك الأبيض بمساحة 131 م2 بقرية طهما.

وفي مركز البدرشين تم تنفيذ 8 حالات إزالة لتعديات بالبناء المخالف في المهد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة شملت إزالة سور من البلوك الأبيض بمساحة 120 م2 بقرية ميت رهينة وسور بمساحة 600 م2 بقرية سقارة، وإزالة جمالون قيد الإنشاء بمساحة 360 م2 بقرية أبو صير، إلى جانب إزالة سور بمساحة 300 م2 بقرية ميت رهينة وسور آخر بمساحة 200 م2 بقرية الشنباب ضمن نطاق المرازيق، بالإضافة إلى إزالة سور آخر بمساحة 120 م2 بقرية ميت رهينة، وتنفيذ حالتين مماثلتين بقرية ميت رهينة بمساحة 240 م2.

وفي مركز منشأة القناطر تم تنفيذ حالتين إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تمت إزالة مبانٍ من البلوك الأبيض على مساحة 200 م2 خارج الزمام ضمن ولاية السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ مماثلة ناحية غرب الرياح بقرية أبو غالب.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة علي الأراضي أملاك الدولة الي جانب تنفيذ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بكفر قنديل ( قرية الصالحية ) على مساحة ( 250 م ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية .

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.



إحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية



إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية



إزالة 21 حالة تعدٍ على الأراضي



إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية



أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات



أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26