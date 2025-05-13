شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تستقبل المشاركين بالقمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالثلاثاء، 13 مايو 2025 01:24 م
تحت رعاية رئيس الجمهورية استقبلت وزارة الداخلية الشباب المشاركين في النسخة الرابعة من مشروع القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث قاموا بزيارة ميدانية لأكاديمية الشرطة للتعرف على إمكاناتها التدريبية والتعليمية ودورها فى اعداد رجال الشرطة.
كما قام الوفد بزيارة مقر قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع علي دوره في ابراز جهود الوزارة والتصدي للشائعات
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