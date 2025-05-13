وزارة الداخلية تستقبل المشاركين بالقمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية.. فيديو

تحت رعاية رئيس الجمهورية استقبلت وزارة الداخلية الشباب المشاركين في النسخة الرابعة من مشروع القمة المصرية الأوروبية للقيادات الشبابية الإعلامية، حيث قاموا بزيارة ميدانية لأكاديمية الشرطة للتعرف على إمكاناتها التدريبية والتعليمية ودورها فى اعداد رجال الشرطة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012