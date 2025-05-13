شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتلقى قبول أعذار عن عدم المشاركة فى امتحان الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتلقي طلبات الاعتذار عن أعمال امتحان دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات، والذين تنطبق عليهم الحالات التي يمكن فيها قبول الاعتذار يومي الأربعاء والخميس من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السادسة مساء .

وحددت الوزارة حالات قبول الاعتذار عن المشاركة في الدبلومات الفنية :

- تقرير طبي لعام 2025 معتمد ومختوم من القومسيون الطبي فقط ومدون به يعفي من اعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر.

- وجود طفل رضيع أقل من عامين.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز عام واحد فقط (صورة قيد وفاه مميكنة).

- الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات.

- الحرمان من اعمال الامتحانات أو الإحالة للمحكمة التأديبية صورة معتمدة من المستند).

- ندب الزوج والزوجة لأعمال امتحان الدبلوم، ويتم الاعتذار لأحدهما حسب رؤية اللجنة مع ضرورة احضار أصل خطاب الندب للزوجين

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن او معاق صورة من التقارير الطبية.

- عجز 5% صورة من المستند.

- إجازة بدون مرتب.

- لن يتم قبول أي اعتذارات من المنتدبين الأعمال الامتحانات إلا طبقا للحالات الموضحة عاليه.

. لن يتم الاعتداد بأي أجازات اعتيادية أثناء فترة الندب.

. يتم تلقي الاعتذارات مجمعة بواسطة مندوب من كل مدرسة بمقر لجنة الإدارة.