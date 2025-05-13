شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يكرم طفلا أزهريا حفظ العديد من المتون بالجلوس على كرسيه والاستماع له واقفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدكتور مصطفى ربيع أمين ، من وعاظ الازهر وعضو لجنة الفتوى ، فيديو لنجله أنس والذي يدرس بالصف الثانى الابتدائي وهو مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وكتب :الحمد لله رب العالمين حمدا يليق به سبحانه وتعالى ..أسأل الله أن يبارك في فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فقد أكرم أنسا إكراماً عظيماً، حيث أجلسه على كرسيه تحية منه لأنس، وهكذا هم العلماء.

وفى وقت سابق استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الطالب صاحب البصيرة محمد أحمد حسن، الذي أمّ المصلين بصلاة التراويح خلال شهر رمضان بالجامع الأزهر، رفقة والدته وأشقائه.

وأكد شيخ الأزهر خالص تقديره وامتنانه لهذه الأم المثالية التي قدمت نموذجا في التضحية والتفاني والثقة في الله، ولم تستسلم لعبارات الإحباط، وربت أولادها على حب كتاب الله والتفقه في معانيه، وصاروا اليوم يضرب بهم المثل، بعد ما رأيناه من نبوغ ابنها صاحب البصيرة «محمد» وإمامته لآلاف المصلين بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك.

واستجاب شيخ الأزهر لطلب الشيخ «محمد» ورغبته في تعلم اللغة الإنجليزية حتى يصبح داعيًا أزهريًا حافظًا للقرآن وملمًا باللغات الأجنبية، حيث وجه فضيلته بإلحاقه بأحد معاهد اللغات التابعة للأزهر بعد إنهاء دراسته بالمرحلة الثانوية.

وأشار «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له، إلى أن الإمام الأكبر وجّه أيضا بعلاج شقيقته الصغرى في أحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، ومتابعة حالتها الصحية حتى إتمام شفائها بإذن الله.