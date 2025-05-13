شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العلاج الطبيعى يحذر: مراكز التأهيل الحركي تنتحل صفة لممارسة نشاط طبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، كل من محافظي المحافظات الإقليمية، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، مديري إدارات العلاج الحر بالمحافظات، مديري العلاج الطبيعي بالمحافظات، جهاز حماية المستهلك، مباحث الأموال العامة، ومباحث التموين، بضرورة القضاء على أصحاب مراكز التأهيل الحركي واصابات الملاعب وغلقها.

وأوضح سعد، في بيان، أن هذه المراكز غير القانونية تقوم باستقبال المرضى بمراكزهم وانتحالهم صفة طبية لممارسة نشاط طبي واعتداء على حقوق مهنة العلاج الطبيعي والمريض، هذه الظاهرة أصحابها يبحثون عن المال الحرام ضاربين عابثين غير مكترثين لكل القوانين واللوائح المنظمة للمهن الطبية، وأكد أنه مطلوب مسائلة من يسمح لهم بفتح هذه المراكز وغلقها فورا محارية للأدعياء والدخلاء.

وأضاف: مرارا وتكرارا القول الفصل والأخير خريجي كليات التربية الرياضية القسام علوم الصحة الرياضية، خاصة وبصفة عامة للخريجين دورهم ينحصر في رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح عن الأصحاء فقط لا غير وليس لهم دور في إصابات الملاعب أو غيره لمعالجة المريض، لذا أناشد المواطنين وجميع أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه المراكز الوهمية ومراقبة هذه الكيانات غير القانونية وليعلم الجميع أن هذا الموضوع أمانة في أعناقنا حماية للمريض وسنستمر في المطاردة حتى ينقى السوق الطبي من الفعال هؤلاء الخارجين عن القانون.